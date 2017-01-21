2017台北國際電玩展持續在台北世貿一館展出，21日適逢週休假期，吸引許多民眾進場體驗各式遊戲，首度進軍的電競品牌HyperX攤位也架設VR（虛擬實境）讓民眾體驗。中央社記者張新偉攝 106年1月21日