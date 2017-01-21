電玩展 VR夯（1）中央社 (2017-01-21 19:10)
2017台北國際電玩展持續在台北世貿一館展出，21日適逢週休假期，吸引許多民眾進場體驗各式遊戲，規模較去年擴大一倍的HTC VIVE，這次帶來多款內部新創團隊製作的VR遊戲內容及刺激有趣的VR樂園，透過感官回饋與直覺互動，要讓玩家感受虛擬實境中最佳體驗。中央社記者張新偉攝 106年1月21日
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