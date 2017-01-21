電玩展 人潮旺（2）中央社 (2017-01-21 19:10)
2017台北國際電玩展持續在台北世貿一館展出，21日適逢週休假期，吸引許多民眾進場體驗各式遊戲，將展場擠得水洩不通。中央社記者張新偉攝 106年1月21日
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