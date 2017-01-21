氣溫驟降 毛小孩也要注意心血管疾病中央社 (2017-01-21 18:34)
（中央社記者黃麗芸台北21日電）冷氣團襲台，氣溫驟降冷吱吱。豐安獸醫院獸醫師鄒昆霖提醒，患有心血管疾病的毛小孩要特別留意，天冷易引發其末梢血液循環不良，恐導致全身顫抖、休克或猝死。
氣象專家吳德榮今天表示，這波「強烈大陸冷氣團」的最低氣溫已在20日下午出現，淡水10.4度、台北12.2度等觀測站資料，皆創入冬以來最低；21日仍受影響，北台灣整天陰冷。
氣溫驟降，不但門診的氣喘、感冒病患大增，心血管疾病患者也不在少數。
鄒昆霖提醒，毛小孩也會罹患心血管疾病，且多為後天飲食不當所引起，先天性患者比例極少。飼主在天冷時的照護上要特別留意，因為患有心血管疾病的毛小孩容易末梢血液循環不良而發病，進而引起全身顫抖、呼吸困難或休克，更嚴重者可能會猝死。
飼主在照顧上要注意哪些重點？鄒昆霖指出，除了有定期服用藥物者不能斷藥之外，還要適量運動，且毛小孩在室內的居住空間要保持恆溫，溫度不要驟降或驟升，否則容易出現心臟「縮」起來的不適現象。
另外，毛小孩待在室內時，不需要全天穿衣服，像是長毛犬只要將毛梳蓬、梳散就會很溫暖，晚上在籠內睡覺或外出時再穿衣保暖即可。
鄒昆霖說明，毛小孩罹患心血管疾病主因為飼主不當餵食所引發，包括餵食人類食物、毛小孩零嘴或是手做鮮食，長期因營養不均衡或過量飲食，造成毛小孩代謝負荷過重，進而罹患高血壓、血栓、肺水腫或心臟病等心血管疾病。
罹病前兆包括運動耐力變差、挑食、先肥胖後消瘦，以及心絞痛症狀。
他提到，毛小孩心臟病可分為四級、三大類，並依此衍生出48種。一、二級患者還可透過改變飲食方式校正；三、四級患者就必須依賴藥物治療，不會治癒、只能控制，為不可逆病期。1060121
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