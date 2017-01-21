資誠舉辦國際租稅盃競賽 兩岸精英同台較勁



(中央社訊息服務20170121 18:11:32)近年來國際租稅環境變更迅速，例如國與國間資訊交換網絡增加，各國一方面降稅，另一方面推出反避稅法令。此外，今年川普上台後，美國稅務將大幅改革。英國脫歐將採取硬脫歐模式，歐盟的情勢也將大幅變化。



面對未來迅速變化的國際環境，國際租稅人才的重要性越來越重要。有鑑於此，在財政部指導之下，資誠教育基金會與台北大學攜手共同舉辦「2017資誠國際租稅盃個案分析競賽」決賽，並於1月21日在台北國貿大樓進行決賽。



培育當代國際租稅人才 促進兩岸租稅教育交流繼2015、2016兩年獲得台灣地區大專院校熱烈響應，今年特別擴大舉辦，邀請3所大陸地區大學派隊參與決賽，包含上海財經大學、中南財經政法大學及廈門大學，提供兩岸對國際租稅議題有興趣同學互相交流切磋的機會。



決賽邀請7位來自產官學各界的國際租稅專家，包括財政部吳自心次長、賦稅署宋秀玲副署長、文化大學會計系徐偉初教授、台達電子王淑玲資深副總裁暨總財務長、光寶科技稅務與投資管理部鄭興華資深處長、資誠吳德豐副所長及金融產業服務吳偉臺營運長組成評審團。



資誠聯合會計師事務所所長張明輝致詞表示，自從OECD於前年底發布了BEPS 15項行動計劃報告，世界各國的國際環境與以前大不相同了。在這樣的背景下，無論在國際上或是兩岸的環境下，跨國企業的價值創造活動必須與利潤配置具備聯結性，否則會產生稅務風險。例如過去幾件大型跨國企業被追稅的新聞就是實例。



資誠聯合會計師事務所稅務法律服務營運長郭宗銘提到，本次競賽為第三屆，今年首度邀請大陸隊伍，受到兩岸學子高度重視。主辦單位邀約許多台灣重量級產官學的專家擔任評審，透過講評的方式分享給予同學最佳的實務經驗。希望透過此次競賽，達到教育與傳承的目的，吸引更多的優秀人才投入未來兩岸企業稅務管理的重大使命。



反避稅浪潮風起雲湧 企業宜重新審視交易安排財政部吳自心次長指出，企業投資布局經常考慮各種商業因素與稅務考量，本為企業經營之常態，惟可能一不小心造成「過度」租稅規劃。這在現今國際反避稅浪潮之趨勢下，將受到挑戰，企業需對此重新審視交易安排，作出適當之調整，從而達到在各國繳納公平稅負的結果。



吳自心說，兩岸經濟發展密切相關，且兩岸稅務機關近年來也相繼推出許多重要的國際租稅法案，明顯看出兩岸稅務改革方向與國際趨勢接軌。



財政部賦稅署宋秀玲副署長舉例，在台灣，去年7月甫通過了受控外國公司(CFC)與實際管理處所(PEM)法案，過去利用海外免稅天堂保留利潤，以遞延回台交稅的做法，將不再可行。在海峽的另一邊，中國大陸也推出的升級版反避稅規定，根據最新的42號公告，一定規模的企業就算在大陸僅僅設立一個製造廠，也需揭露更多海外資訊，以價值鏈分析說明集團利潤配置合理性，以往僅有一個簡單製造功能主張保留基本利潤的做法，若與經濟實質不符，未來將不再站得住腳。



宋秀玲副署長表示，國際資訊交換機制也持續的加強，大陸將於明年依照OECD金融帳戶資訊交換共同申報標準(CRS)，進行自動資訊交換，交換對象可以多達100多個國家。台灣雖然尚未正式承諾參與自動資訊交換，但是這幾年來不斷增加與主要貿易國家之間簽署之租稅協定，亦增加了資訊互通之網絡。



建構兩岸財稅實務平台 培育稅務菁英人才談到本次辯論賽的初衷，台北大學副校長李承嘉說，資誠與台北大學舉辦本次國際租稅盃個案分析競賽，目的要提供兩岸優秀大學院校財稅相關科系的學生一個實務平台，讓這些未來兩岸的稅務菁英有機會透過案例分析的方式，體驗未來國際租稅管理的新趨勢與挑戰。



台達電子王淑玲資深副總裁及光寶科技鄭興華資深處長均認為，未來企業國際租稅管理的挑戰越來越大，對於可以有從產業觀點提供這些優秀學生國際租稅的學習機會，表示高度認同。



最後，資誠聯合會計師事務所副所長暨策略長吳德豐總結表示，國際租稅風險分析與管理，近年來已成為集團管理的重要議題，也是租稅顧問諮詢的重要內容。未來的企業稅務顧問，必須要深入了解產業情況、企業營運架構及策略，配合財稅的專業，協助企業建立具備營運實質及具有合理商業目的的稅務架構。



訊息來源：資誠聯合會計師事務所



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