于煥亞衛冕三分球王 想拚3連霸中央社 (2017-01-21 18:50)
SBL台啤的于煥亞（右）21日在明星賽三分球大賽中，靠著決賽包含3個花球在內，拿下20分衛冕成功，他說，接下來將挑戰史無前例的3連霸。中央社記者李晉緯攝 106年1月21日
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