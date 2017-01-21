SBL明星賽21日在新莊體育館熱鬧開打，一向競爭激烈的三分球大賽今年依然相當精彩，于煥亞成功頂住賴柏霖強力挑戰壓力，成功衛冕三分球王寶座。

首輪預賽上屆冠軍于煥亞便展現衛冕氣勢，以最高分18分晉級，另外盧冠良（16分）、呂政儒（15分）、洪志善（14分）、賴柏霖（13分）、林力仁（13分）也展現良好手感挺進第二輪。

決賽賴柏霖手感火燙，在第二位出賽的他便飆出17分高分，讓排在他後面的眾射手感到極大壓力，但于煥亞用表現證明他身為上屆冠軍的抗壓性，最後一個出手點5球全數命中，在全場歡呼聲中成功衛冕三分王寶座。

賽後于煥亞表示昨日有特地模擬比賽狀況練習，賴柏霖的高分讓他稍微有感到壓力，但成功克服在最後2個出手點都有好好把握住。

至於拿到的獎金該如何運用呢？于煥亞表示：「按照台啤慣例，會請大家吃飯！」