新北市消防園遊會 吃喝一把抓中央社 (2017-01-21 17:35)
新北市消防園遊會 吃喝一把抓
(中央社訊息服務20170121 17:33:48)為慶祝一年一度的119消防節，新北市消防局第二救災救護大隊特別於轄內中港大排廣場(新莊區中華路二段與自立街口)舉辦創意防災宣導活動，廣邀新北市民前來參與，參加者可免費獲得造型棉花糖1支!參與的民眾不但能了解各式防災知識，闖關成功還可兌換爆米花、木製消防名信片及其他精美禮品。
活動時間為1月21日(日)下午1時至下午4時，活動攤位中，除了有各式的消防闖關攤位，另邀請了慈濟師兄姊免費為您量測血壓，其中特別邀請了中信跆拳道來到現場武術表演，發揚武道精神！
活動內容除了上述節目外，還有小小消防衣帽鞋試穿及CPR教學等各式消防體驗闖關遊戲，吸引附近民眾攜家帶眷、呼朋引伴前來挑戰!
訊息來源：新北市政府消防局
本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/207921.aspx
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