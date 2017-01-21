屏東藝術館「春藝午後音樂市集」開幕 歡迎每週六前來共遊



(中央社訊息服務20170121 17:33:09)屏東藝術館戶外廣場從1月21日到3月18日安排了8場「春藝午後音樂市集」（屏東市和平路427號），每週六下午3時至5時有輕食、農特產與文創展示市集，還有屏東阿卡貝拉種子樂團、屏東聯合管樂團、屏東藝術民族樂團等在地團隊展演，歡迎家人朋友一起攜手到藝術館享受音樂饗宴與文創市集的複合式藝文活動，讓我們的生活更加豐富愉悅。



8場音樂市集時間與表演團隊如下：1月21日屏東藝術民族樂團、2月4日人聲樂團、2月11日屏東聯合管樂團、2月19日人聲樂團、2月25日人聲樂團、3月4日在地樂團、3月11日屏東愛樂室內樂團、3月18日太陽爵士樂團。其中1月28日逢大年初一，音樂市集休市，2月18日週六因補班延至2月19日週日舉行。



2017屏東春漫藝術節除了「春藝午後音樂市集」外，還規劃5堂「春藝講座」與超過20檔精彩的國內外藝文表演，活動詳情請洽詢屏東藝術館專線（08-7655852）或留意「屏東藝術館」官方粉絲專頁。



訊息來源：屏東縣政府



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