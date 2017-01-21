《健忘村》屏東包場首映 劇組感謝鄉親協拍單位



(中央社訊息服務20170121 17:31:50)取景屏東滿州的新年賀歲片《健忘村》即將在本月26日上映，屏東縣政府21日特地包下屏東國賓影城兩大廳舉辦首映會，邀請滿州鄉民、墾管處等協拍機關一同觀賞，監製李烈、葉如芬、導演陳玉勳、演員張孝全、張少懷皆受邀出席，縣長潘孟安為感謝電影來屏東拍片帶動觀光，向劇組致贈鳳梨以及去年萬金聖誕季與副總統陳健仁共同簽名的明信片，預祝電影票房長紅，劇組並回贈「忘憂」「回魂」聯名啤酒，感謝屏東鄉親的照顧支持。 縣長潘孟安更在現場號召鄉親及媒體朋友大力支持國片，並表示到過現場探班，看見了劇組令人讚嘆的造景功力，用心打造「滿州第九村」，繼《海角七號》之後再次以電影行銷屏東，感謝電影首映獻給了屏東，藉著電影的傳播讓全世界看見屏東之美。 監製李烈說，在屏東的4個月拍攝期間，感受到屏東鄉親的溫暖，因此早就決定首映要選擇在屏東舉辦，導演陳玉勳也強調屏東的純樸與好天氣，更希望每部片都來屏東拍。喜歡衝浪的張孝全則說屏東的浪很好，潘縣長也趁勢推銷了一下每年舉辦的屏東衝浪嘉年華。



縣府觀傳處指出，《健忘村》劇組自前年開始於屏東滿州鄉打造200公頃片場，斥資五千萬元、費時七個月搭建，以清末民初邊疆部落為背景的場景，將屏東恆春半島的優美景色納入每一顆鏡頭，期望繼《海角七號》、《痞子遇到愛》、《少年Pi的奇幻漂流》之後，歡迎更多的電影來屏東取景，將屏東的美麗景緻帶出世界每一個角落。



訊息來源：屏東縣政府



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