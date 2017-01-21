台東關山警分局護交安 民眾過好年



(中央社訊息服務20170121 17:02:58)年關前夕，許多公司團體舉辦尾牙餐敘慰勞員工，台東縣關山警察分局為防止民眾酒後駕車，昨(20)日動員大規模警力，在轄內易肇事等重要路段，加強取締「酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速(超速40公里以上)」等易肇事交通違規，共計取締酒後駕車5件3人移送法辦、闖紅燈15件、嚴重超速3件。



警方106年加強春節期間安全維護工作自19日22時已正式展開，關山分局除於年初迄今加強臉書ＦＢ、網路、平面媒體宣導勿酒後駕車外，為讓民眾享有安全舒適的交通環境，特地在年前規劃針對「酒後駕車、闖紅燈、嚴重超速(超速40公里以上)」等易肇事交通違規取締勤務，昨20日晚間動員大批警力，選定轄內易飲酒場所周邊及易肇事路段，部下層層重兵設立多處攔截點，除了取締違規以外，更要嚇阻一些心存僥倖的民眾，避免發生交通事故造成傷亡，讓民眾能安心過好年。



關山警察分局溫馨提醒，不管您在哪裡喝酒，回來的再晚，請放心！總有一群比家人還在意您的人在等您，無論風吹、日曬或雨淋，警察會在各大路口為您照亮前方道路，傾聽您酒後心聲，為了您與大眾的安全，請勿酒後駕車！



訊息來源：台東縣政府



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