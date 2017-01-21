台東縣長黃健庭自掏腰包頒發2016台東金僕獎 鼓勵縣府同仁辛勞 (中央社訊息服務20170121 17:00:13)為了鼓舞縣府團隊士氣，獎勵縣府在各領域表現優秀的單位與同仁，台東縣長黃健庭特別自掏腰包設置「台東金僕獎」，今年連續6年辦理，最高榮譽由財政及經濟發展處獲得，同仁相當雀躍，台東縣教育處全中運籌備小組積極籌辦105年全中運獲高評價，以及幸福住宅小組推動規劃興建極受縣民歡迎「幸福住宅」，同獲特別獎，黃縣長希望所有單位繼續加油為台東打拼。



台東縣府於20日晚間辦理歲末聯歡2016金僕之夜及金僕獎頒獎典禮，今年活動特別安排金曲歌王陳建年助唱，分別演唱「馬當姑娘」、成名曲「海洋」，並與縣長黃健庭合唱「台東心、蘭花情」，還邀請稅務、衛生兩局，以及關山、東河公所同仁帶來熱舞表演，並有讓人期待的摸彩活動，應邀參與的副議長陳宏宗還加碼贈送3千元紅包及腳踏車一部，讓全場驚呼連連。



黃縣長致詞表示，過去的一年算是台東比較多災害的年，不過，在團隊及縣民共同努力下，我們撐過來了，回顧這七年來台東有很大的改變，謝謝不斷超越、令人驚豔的「金僕團隊」，請跟「台東隊長」一起繼續努力，為縣民創造更多幸福。



黃縣長自101年起開始捐出自己的年終獎金設置「台東金僕獎」，來表揚縣府團隊優秀的公僕，事前得獎名單僅少數人知道，增添了些許的神秘性，而今年得獎名單：最佳使命必達獎為社會處社會救助科長李文中、財經財產管理及開發科長彭俊叡、教育處國教工程科長陳家慶，最佳感動服務獎為行政處、文化處圖書管理科、社會處社會救助科社工蔡馥伊，農業處、環保局以在尼伯特風災後的復原工作成績，獲得最佳團隊精神獎，最佳螺絲丁獎為國際發展及計畫處約僱人員朱志琚A最佳蛻變獎包括財政及經濟發展處工商科、建設處建築管理工程科。最佳臉書獎為台東縣警察局、最佳活動獎為文化處阿卡貝拉藝術節，特別獎有全中運小組、幸福住宅小組獲得、最大獎-金僕獎則由台東縣政府財政及經濟發展處獲得。



黃縣長在最後也謝謝許多盡心盡力的單位，例如積極推動智慧城市的國際發展及計畫處、辦理健康城市的衛生局、辦理返鄉專車的民政處、把關程序不出錯的主計處、提升同仁能力士氣的人事處，為我們縣民生命財務安全守護的消防局、治安及交通維護的警察局等，但是很抱歉縣長的薪水就這麼多，請大家繼續加油！明年將是「台東金僕獎」最後一年，希望各獎項等你來拿。



訊息來源：台東縣政府



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