（中央社記者程啟峰高雄21日電）首屆亮禹PEAK盃原鄉籃球邀請賽今天開打，高屏地區12支籃球代表隊同場競技，展現原鄉籃球實力。球賽贊助商趙祖杰出身原鄉，深知原鄉打球困境，希望藉由賽事推廣原鄉籃球運動。



這項球賽今、明兩天在屏東市國民體育中心舉行，開幕式請來原鄉部落神父帶領參賽球員及與會來賓祝禱祈求賽事順利；主辦單位、賽事贊助商亮禹體育用品負責人趙祖杰也到場為選手加油。



趙祖杰表示，他出身屏縣泰武鄉佳平村，看到早期部落年輕人打籃球只能在戶外水泥地，球場砂石遍布很容易打滑受傷，出社會事業有成後，因而萌生贊助舉辦原鄉籃球賽，進而在原鄉部落推廣籃球運動。



他並感謝屏東國體中心提供優質的室內籃球場，讓選手下場比賽，不用再擔心會打滑受傷，放心、放手尬球。



屏東縣三地門鄉體育會理事陳明德則感謝主辦單位慷慨解囊，照顧原鄉熱愛籃球的年輕世代。



今天的預賽共計18場次，12支參賽隊伍分4組，各取2隊晉級決賽；22日決賽採單淘汰賽制，取前3名分別頒發新台幣2000元至5000元不等獎金及獎盃。1060121