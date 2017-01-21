富邦盃／彭立弘燃燒自我 完投送中平晉級NOWnews今日新聞 (2017-01-21 16:29)
中平國小彭立弘今天完投全場僅失1分，幫助球隊贏球，另外還送出12K，幫助球隊殺入到最終的四強戰，明天將要對上「同鄉」龜山國小。最喜歡獅隊投手林子崴的他表示，希望偶像能早日康復。
富邦盃八強戰，中平強碰三星，前幾局雙方戰局激烈，都沒有得分，所幸女將鍾宜芸率先開轟，幫助球隊先馳得點，也讓隊友緊繃的神經放鬆了些，也為之後的打線大爆發點燃了引線。
不過今日勝利的大功臣，當然要屬完投整場、還送出12K的先發彭立弘，中平教練李國強表示，彭立弘是陣中最好的投手，本來有打算將他換下，但是看到他充滿鬥志，加上戰況緊張，最終還是決定讓他投完。而他也不負眾望得的壓制對手，幫助球隊獲得勝利。
曾經僅差一顆球就能完封，彭立弘坦承很可惜，不過能夠幫助球隊獲勝就好了。球速剛猛的他，最有信心的球種就是速球，另外也會投曲球跟滑球，是隊友們心目中的「王牌」。
談到自己最喜歡的投手，彭立弘說是林子崴，喜歡他投球時展現出來的那種協調性，希望還在養傷的他能早日重拾身手。
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