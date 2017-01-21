蘋果跳出來告高通 多年遭索不正當費用中央社 (2017-01-21 15:51)
（中央社舊金山20日綜合外電報導）蘋果（Apple）今天提告高通（Qualcomm），控指加州這家晶片製造商濫用市場力，索取不正當的專利費用，此舉呼應數日前美國反托辣斯主管機關對高通的告訴。
法新社報導，蘋果向法院提訴，晶片供應商高通以「不法銷售組合」，已向蘋果超額收取「數十億美元」。
蘋果還控稱，高通積欠10億美元拒絕償還，是為了報復蘋果與南韓反托辣斯主管機關合作，調查高通在南韓的商業行為。
蘋果在電郵聲明中指出：「多年來，高通不當地堅持收取多項與他們無關的技術專利費用。」
「為了保護這類商業組合，高通採取愈來愈多極端手段，最近更扣留蘋果將近10億美元，報復蘋果如實回應執法單位對他們的調查。」（譯者：中央社許湘欣）1060121
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