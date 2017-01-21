▲《地平線：期待黎明》藝術總監Roy Postma以及資深遊戲製作人Samrat Sharma。（圖／記者徐浩偉攝.105.1.21）

PlayStation於今(21)日台北電玩展舞台活動上邀請到《地平線：期待黎明》藝術總監Roy Postma以及資深遊戲製作人Samrat Sharma一同揭露遊戲內多款機械樣貌和部族介紹，並在活動後訪問到Roy Postma、Samrat Sharma暢談遊戲的設計理念。

製作團隊登台後，首先公布女主角亞蘿伊、男角(女主角導師)羅斯特的圖像，同步釋出眾多部落，包含諾拉族、卡爾加族、歐瑟蘭族族、巴魯克族的圖像，還有玩家將在遊戲中經常遇到的機械生物，包含殼行者、守視者、 廣頭獸。Samrat也在舞台上進行實機體驗，展示《地平線：期待黎明》的遊戲內容。

Roy在訪問中首先對於這款《地平線：期待黎明》做出相關看法，他表示在製作的過程中對他們來說是個挑戰，這次的遊戲主題偏向科幻風格，同時要融合世界上的原始部落、事物，對於他們來說是一個很大的挑戰，且這次主題風格和過去不同，所以東西需要重新設計，不能沿用過去的東西，因此下足苦工。

Roy同樣就設計的人力問題做出解釋，他指出因為許多東西都重新設計，團隊人力增加了非常多，其中最特別的地方就是以過去引擎做基礎，開發出Decima引擎讓他們完成《地平線：期待黎明》的開放世界和RPG元素。

遊戲內的機械生物靜止的時候，玩家可透過觀察看到該生物所有生態化動作，Samrat稱這為「機器生態系統」，沒有進入戰鬥狀態的機械生物，牠們都會在做自己的事情。機械本身並不會攻擊人類，但是「劣化」的機器除了會主動攻擊人類外，也會攻擊其它機器。Roy表示，他們在設計這些機械生物的時候參考了數不清的生物，也同時融合現實世界二種以上的生物特色，最經典的代表就是守視者。

《地平線：期待黎明》大部分時間都著重在和機械生物的戰鬥上，但是有些機械生物的弱點看起來非常小，這是否對於射擊操作不熟練的玩家產生影響？Samrat表示有些生物的弱點很小，有些生物的弱點則很大，最主要還是要看和怎樣的機器戰鬥，不過有時候遊戲會有慢動作，這個時間點就很好瞄準，遊戲內也可以製作不一樣的箭攻擊，如果玩家真的不喜歡遠程攻擊，亞蘿伊也可以使用近戰進行戰鬥。

Roy對於遊戲角色設定做出表示，他指出一開始就只是想創造一個具有聰明智慧、高技巧的獵人，對於角色性別並沒有特別著墨，就很自然地決定使用女性角色（亞蘿伊）。Roy也提到，在這款開放世界的環境中可以找到動物食用，花、樹枝可以撿起來做武器，這個部分給予玩家自由空間。

《地平線：期待黎明》沒有多人連線遊戲的部分，Samrat表示他們在設計遊戲時只是想要陳述主角亞蘿伊的故事如此而已，所以並沒有加入多人連線遊戲的計畫，他們不認為多人連線遊戲在這款遊戲是需要的。另外，Samrat也由衷感謝技術人員在支援PS4 Pro HDR技術上給予強力協助。

《地平線：期待黎明》即將於2月28日正式發售。