三地門鄉春節送暖歲末關懷活動



(中央社訊息服務20170121 14:15:57)屏東縣政府今日於三地門鄉公所前舉辦霧台鄉「春節送暖歲末關懷活動」，縣府媒合萬法寺認養三地門鄉低收入戶，提供每戶新台幣1,000元紅包壓歲錢、毛毯以及屏東縣政府向農糧署所申請的救助白米5公斤兩包，讓三地門鄉共計119戶低收家戶能夠滿載而歸。三地門鄉公所韓志寬秘書、屏東縣政府社會處劉美淑處長、屏東縣政府鹽埔區家庭福利服務中心張佳樺督導都到場感謝慈善單位的善舉，並向萬法寺釋見引師父表達感謝之意，因為有這些慈善單位的關懷與幫助，讓三地門鄉的經濟弱勢鄉親可以開心的迎接新年。



萬法寺住持釋見引師父表示，雖然佛教與原鄉的宗教信仰不同，但大家都是一家人，有困難都要互相幫忙不分彼此，今年萬法寺春節燈會也特別安排了全台僅有的原住民風格的花燈布置，邀請各位族人朋友可以一同到萬法寺參觀同歡。



今日屏東縣政府鹽埔區家庭福利服務中心張佳樺督導到會場向鄉親宣導未來有相關社福需求的民眾，如經濟扶助、緊急物資、資源連結轉介、家庭協談、親職輔導、甚至是保護安置等預防性及保護性的社會福利服務，能夠就近至屏東縣政府鹽埔中心取得其所需要的福利服務。



屏東縣政府「春節送暖•歲末關懷活動」已是第5年辦理，今年共有50個慈善單位、寺廟、企業及個人捐助本活動，共募集紅包壓歲錢計新台幣795萬4,000元整及5,420份民生物資(折合市值約新台幣542萬元)，總計募集1,337萬4,000元整以及農糧署白米總計79.54公噸，這個活動縣政府媒合與協調民間慈善單位資源，由民間單位提供低收家戶每戶新台幣1,000元的紅包壓歲錢、物資，縣政府申請農糧署的救助白米並由各鄉鎮市公所提供低收入戶名冊、場地等行政協助，藉由這樣三方的共同合作模式讓社會的善心慈善資源得以均衡分布，也使屏東縣約7,900戶低收入家庭在農曆年前皆能享有來自社會的關懷及溫暖。



屏東縣政府社會處劉美淑處長感謝萬法寺連續兩年支持春節送暖歲末關懷，今年總共認養了霧台、泰武、瑪家及三地門四個鄉鎮，因為有他們的協助讓這些鄉鎮的經濟弱勢鄉親獲得滿滿的溫暖與關懷，雖然目前大環境經濟不景氣，但社會上還是有這麼多的慈善單位、企業願意盡自己的所能，將善心化作實際的行動，協助屏東縣政府辦理歲末關懷活動，帶給屏東縣33鄉鎮的低收入家戶來自社會的溫暖與關懷，更期許未來能有更多的民間單位共同響應認養鄉鎮活動，嘉惠屏東縣更多的弱勢民眾，共同打造一個安居樂業的大社區。



訊息來源：屏東縣政府



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