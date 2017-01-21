2017屏東熱帶農業博覽會開幕 全台最大地景藝術歡迎大家來體驗



(中央社訊息服務20170121 14:14:07)2017屏東熱帶農業博覽會21日起熱鬧登場，23公頃園區規劃電影「惡靈古堡：最終章」海報3D圖騰彩稻田、噴水池花海、玉米田迷宮及1500公尺綠色瓜果長廊等14大主題區，揭開為期38天的熱博活動，縣長潘孟安邀請全國民眾春節假期前來屏東走春，絕對不能錯過熱帶農業藝術風情。



潘縣長表示，屏東是農業大縣，是全台花卉、蔬果及畜漁產重要生產基地，今年熱博園區以花卉、蔬果、稻米、水果、雜糧等農作為元素，譜出美麗可食地景圖案，並將電影「惡靈古堡：最終章」女主角蜜拉喬娃維琪劇照，透過多色系彩稻呈現，成為全台最大規模地景藝術，搭配規劃的休閒農業區、美食區、馬術表演與兒童遊樂區，將是春節假期適合親子同樂最佳選擇。



潘縣長隨後與美國在台協會高雄分處長杜維浩及多名縣議員等出席貴賓搭乘遊園小火車搶先體驗。農家子弟出身的杜維浩盛讚農民是最聰明的族群，尤其在美國新任總統川普就職後受邀參與熱博開幕盛會，感到非常榮幸。潘孟安縣長則擔任導覽員逐一參觀、解說花海、彩稻田、花果長廊、蘭藝館等主題區，一起見證屏東農民的在農業推展的軟實力。



農業處表示，今年園區共設置14大亮點主題，包括入口處迎賓造型噴水花漾迷宮，源源泉水灌溉周圍彩色時蔬及花卉，象徵屏東農業生生不息精神；與索尼公司合作名揚國際最大「惡靈古堡：最終章」電影3D彩繪稻田，將女主角蜜拉喬娃維琪劇照透過多色系彩稻呈現、全台最長1500公尺綠色瓜果長廊，培育著奇特瓜果作物。



此外以「安居」樂業為意象的玉米迷宮，適合大小朋友一同去探險；水果娃娃主題百果樂園、驚豔動人蘭藝館、高雅藝境盆栽展、原民特作展、客家可可DIY館、農村再生成果展、食農體驗專區、休閒農業展、水產館、可愛動物區、玫瑰香草物語、特色中藥草區等多項豐富內容，充份展示屏東農漁牧產業特色，週週熱力四射社團表演活動，陪您共渡整個春節寒假。



屏東熱帶農業博覽會活動從1月21日起至2月28日止，除了1月27日除夕休園外，每日開園時間為早上9點到下午5點，免收入園門票，園區內規劃1000個停車位，酌收汽車100元，機車30元清潔費。另屏東火車站、大仁科技大學及六堆客家文化園均有接駁車前往園區，提供民眾搭乘。



訊息來源：屏東縣政府



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