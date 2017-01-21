科博館線上蒐藏庫解開方解石奧秘 倒數10天別錯過



(中央社訊息服務20170121 13:36:24)科博館首創的線上蒐藏庫，目前展出方解石的奧秘，由地質學組研究員宮守業策劃，展期只到本(1)月31日(二)，而科博館30週年推出的《腦中乾坤：心智的生物學》特展也進入倒數階段，在科博館官網上方更設置倒數計時器，提醒民眾不要錯過!



方解石是一種很常見的礦物，化學成份是碳酸鈣，由碳、氧、鈣三種很常見的元素所形成。方解石是地球表面第二普遍的元素，僅次於石英，可以說隨處可見。方解石有很多結晶的形態，分別屬於六方晶系中的菱面體或斜三角面體。菱面體的基本造型由六個面組成，每個面都是菱形。斜三角體的基本造型由十二個面組成，每個面都是不等邊三角形。



你也許走過很多方解石形成的石材地面而從沒有注意過。可是方解石和霰石有時候卻又化身為美麗的貝殼，出現在我們面前而吸引許多人的目光。 方解石雖然是一種礦物，可是和生物也有密切的關係。生物在細胞內或細胞外製造礦物的作用稱為「生物礦化」。製造礦物的生物分布在三十多個門，所製造的礦物多達四十種，而最常見的有兩種：磷酸鈣和碳酸鈣。磷酸鈣主要出現在脊椎動物的骨骼和牙齒中。而碳酸鈣則是脊椎動物以外的生物製造外骨骼最普遍的材料。



製造碳酸鈣外殼的生物涵蓋了動物界、植物界和原生生物界。其中動物界包括了：海綿、苔蘚蟲、珊瑚、貝殼、螺、翼足類、鸚鵡螺，石燕、海膽、螃蟹、藤壺、馬蹄蟹。植物界包括珊瑚藻、仙掌藻）。還有原生生物界有孔蟲和球石藻等。幾億年來，碳酸鈣礦化一直影響了生命的演化。



線上蒐藏庫網址 http://col.nmns.edu.tw/科博館官網 http://www.nmns.edu.tw/







訊息來源：國立自然科學博物館



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