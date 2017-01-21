南大寒假服務營隊 關廟小新送溫暖



(中央社訊息服務20170121 13:35:20)國立臺南大學小太陽服務社與愛心社，於今日（1/21）分別於臺南市善化區小新國小及關廟區關廟國小，進行3-5天的營隊活動，在寒冬中，將南大生的熱情活力，傳遞給當地的學童，帶給他們一個特別的寒假。



教育部為鼓勵大專校院學生社團利用寒暑假期間至教育優先區中小學服務，今年持續補助各校學生社團辦理教育優先區服務營隊。南大兩支服務隊招募逾50位隊員，分別前往小新國小及關廟國小進行育樂營活動，本次營隊活動特色包含富有教育意義且詼諧有趣的生活劇場、結合各式不同主題的課程、教導小朋友「愛惜與再利用」的跳蚤市場、培養小朋友團隊合作的大地遊戲等，以及與當地里民、小朋友同歡的晚會。



南大希望透過這些活動將熱情、自信與品德帶給小朋友，讓小朋友明白這些並不只是遊戲，還能透過合作，彼此互相包容、互相幫忙，也讓小朋友獲得一個充實又快樂的假期。同時，也讓參與服務的隊員從實際活動中學習成長，提升自我的熱誠與自信，發揮服務學習的精神。



小太陽服務社總召經管系江俊達同學表示，第一次擔任寒假營隊總召，帶領大家籌備規劃營隊活動，從中累積辦理活動與領導的經驗，受益良多。愛心社總召材料系蔡元傑同學表示，辦理寒期育樂營除了讓小朋友能在寒假期間有個正當的休閒活動外，更希望能用愛心關懷社會，發揮所學並回饋社會。



南大林豪鏘學務長表示，今年寒假由這兩支服務隊，率先起跑，為小新社區與關廟社區注入一股暖流，期許每位服務隊志工，除累積自我職場經驗外，更帶給當地小朋友一個歡樂的寒假回憶，將南大的青春活力，傳遞到社區的每個角落。



圖說:南大小太陽服務社前往臺南市善化區小新國小辦理營隊活動



訊息來源：國立台南大學



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