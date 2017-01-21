「Boom蹦！」人社教育跨域發展 鼓勵師生勇敢碰撞



(中央社訊息服務20170121 13:34:09)教育部「人文及社會科學基礎跨界應用能力培育計畫」成果展—LET’S BOOM！1月21日在成功大學光復校區C-HUB創意基地熱烈舉行，成果展以主題式串接，透過五大靜態展、論壇、動態表演、互動體驗等，讓大家感受碰撞、打破、跨入、匯聚、蛻變等無限創意與創新的可能，以及人文社會科學領域擁有的無比能量。



LET’S BOOM！在古琴與尺八演奏—陽關三疊的幽揚樂音中揭開序幕，教育部資訊及科技教育司司長詹寶珠致詞表示，教育部「人文及社會科學知識跨界應用能力培育」計畫的目的，要將人文與社會領域的內涵深入學生內心並加以發揚，人文社會科學有助於提升社會層面，也是鼓勵跨域學習，工科學生要與人文科系學生對話，人文科系學生要知道理工人思維，希望計畫的推動，人文素養可以更加提升並深入社會以及發揮跨域的價值。



成功大學蘇慧貞校長指出，教育要有耐心與紀律，耐心的部份要容許事情的發展與結果在意料之外，但即使如此，還是要給予空間。紀律的部份，是從資源角度來說，紀律某種呈度是希望在階段性展現成果。成大有很高比例是工科系所，成大參與計畫一開始是科技工程的老師大量投入，感動人文社科領域的老師激發出火花，大家一起努力投入。每一所學校都有限制、不足或難以突破之處，但若換個角度來看，也許處處是天光，處處是不同的微風，我們在光線、微風中看見我們要畫的圖要走的路。



「人文及社會科學基礎跨界應用能力培育計畫」總主持人成大劉舜仁教授指出，碰撞也許可以彼此改變，期盼與會人士看、聽之餘，也多多提問互相學習，彼此激發，再創台灣人文社會科學教育的新局。



開幕致詞之後，臺東大學原民傳統歌謠緊接著登場，歌聲活力十足，現場氣氛活潑，接序著是各校教師與業師論壇講座，分享翻轉教育、跨域課程、打破行政制度及改造教學場域經驗，並特別安排年輕學子加入對談，呈現不同世代的多元觀點，亦邀請知名散文家言叔夏暢談學術研究與創作歷程。



靜態展示導覽體驗部分有成功大學崑曲臉譜製作、臺東大學公平貿易咖啡及東海大學有機蔬食試吃、臺北藝術大學樂齡肢體開發舞蹈等，展場入口擺放長達三公尺舢舨船則是中山大學師生團隊創業成果，該團隊發展出「一日造舟」，並與政府單位合作營運，現場同時邀請臺灣大學學生創業團隊分享青創甘苦談，突顯人文社會領域多元樣貌，吸引更多教育工作者及熱情學子投入參與。



教育部於104年起推動「人文社會科學基礎及跨界應用能力培育計畫」，目標為人社領域「基礎人才扎根穩固」與「跨界應用能力培育」，包括「高中生人文及社會科學基礎人才培育」、「人文社會科學學術人才跨國培育」、「人文及社會科學知識傳播與創作書寫」、「人文及社會科學知識跨界應用能力培育」等4項子計畫。成果展串聯4項子計畫，展示內容涵蓋文學與生命關懷、社區關懷與空間活化、銀髮樂齡與在地安老、古老技藝與記憶回復、飲食與土地等五大主題，藉由靜態展示、跨界動態演出、論壇開講和互動體驗等，啟發年輕學子對於人社領域知識與發展有新的理解與想像，讓所有參與計畫師生團隊產生跨校共學、共創效果。



11所計畫參與大學為成大、台北藝術大學、台大、政大、陽明大學、朝陽科技大學、東海、長榮大學、中山大學、輔大、台東大學等，展示現場超過50門跨域課程成果，包含APP手機程式互動體驗、戲劇創作腳本、3D列印模型、樂齡照護方案等，歡迎各界踴躍參加。更多活動訊息請至人文社會科學基礎及跨界應用能力培育計畫官網查詢（http://www.hcgo.org.tw/?page_id=4167）。



訊息來源：成功大學



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