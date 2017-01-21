龜山國小廖永詮在今天的比賽單場雙響砲，是球隊今天比賽第3位有有2發全壘打以上的打者，總教練李政達也誇獎他調整的不錯，有越打越好的趨勢。

這是廖永詮生涯首次雙響砲，在威力盃發揮不好的他，在這一段時間努力練習，調整了自己的節奏。他表示，自己之前一直跟不上投手的投球節奏，之後教練提醒他把球棒高一點，他照著去做，果然收到奇效。

靦腆害羞的他，最喜歡的球星是陽岱鋼，欣賞他威猛的打擊，希望自己能跟他一樣攻守俱佳。今天打的如此出色，想必也讓他心裡覺得和偶像更近了一些。

龜山今天在第2局單局就轟出5發全壘打，全場轟出8發全壘打，兇猛得打擊火力幫助他們以16：2的分差輕取福林，順利晉級到四強。