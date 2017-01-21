放寒假到臺中玩科學 科博館科學中心免費參觀



(中央社訊息服務20170121 11:37:39)科博館科學中心4樓「物理世界」展區全新登場，至2月17日(五)試營運期間每天6個場次接受當日預約，每場100個名額，目前幾乎場場爆滿，展場內的各項互動式設施，更是吸引大朋友小朋的的目光，在動手玩之外，還會詳細觀察，研究有趣的物理原理。



物理世界由科博館與台達電子文教基金會聯手打造，共設置近30項以各類著名的物理理論所設計的互動式遊戲設施，負責策展的科博館館長孫維新表示，一般人都以為物理是相當艱澀難懂的學問，其實許多自然界現象跟物理的原理息息相關，因此在新推出的「物理世界」當中，就是將這些大家以為很難懂的理論，以有趣的操作，好玩的現象來呈現物理的趣味，而從現場參觀的民眾的反映，也的確發揮相當好的互動效果。



孫維新館長也舉例說明，在「物理世界」展場一入場就可以看到兩個大的透明水柱，其實這是透過水龍捲的操作，讓大家知道龍捲風的現象可以看出哪一處是低壓哪一處是高壓，另外像是展場內有一座離心機，當圓盤高速轉動時，就可以感到到一股不存在的力，而這股力可以讓滾出去的球轉彎，或是偏向，其實這就是物理學的「科氏力」，透過這個轉盤可以體驗到自然界當中大氣的現象，影響颱風的風向，以及地球自轉所造成飛行物體的飛向，相當有趣。



為了讓放寒假的大小朋友親近科學，物理世界試營運期間，科學中心其他樓層也開放免費參觀，包括達達的魔法樂園、宇宙奇航等。另外科博館正展出的《腦中乾坤：心智的生物學》特展，全票150元(展示場聯票)，展至今年2月28日(二)，為鼓勵週一參觀，科博館推出「寒假週一看展分享趣，好禮送給您」活動，凡購票參觀《腦中乾坤特展》並分享4月份接續登場的《敦煌風華再現》特展預告影片，即有機會獲得限量紅包袋及臺灣燈會奇雞小提燈。1月23日贈科博館專屬紅包袋；2月6日贈小提燈。



國立自然科學博物館「物理世界」即日起到2月17日試營運期間，每日開放6場體驗，每場次60分鐘，每場開放100人入場，場次如下：9:10-10:10，10:20-11:20，11:30-12:3013:30-14:30，14:40-15:40，15:50-16:50



入場方式(一)每場次開放100位當日入場名額，於科學中心1樓領取，每人限領1張，不可代領，每張限1人入場，入場年齡4歲（含）以上。(二)體驗券發放時間：上午場次9:00起領取上午場次體驗券；下午場次13:10起領取下午場次，發完為止。(三)須持體驗券入場，遲到10分鐘不可入場，隔日及遺失無效。



《敦煌風華再現》特展預告影片



特展預告街訪篇: https://www.youtube.com/watch?v=WAkvkgAhKpU&list=PL8F176E2DF464535F&index=1特展預告動畫篇: https://www.youtube.com/watch?v=svZiXoAN8qA&list=PL8F176E2DF464535F&index=2







訊息來源：國立自然科學博物館



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