汐止區原興廣場 119消防節揮毫新春迎新年



(中央社訊息服務20170121 10:31:03)為慶祝一年一度的119消防節，加強民眾防火、防災觀念，新北市政府消防局第六救災救護大隊特別舉辦119消防節誌慶暨宣導活動，用以提醒民眾生活上防火防災的重要性。



因適逢農曆新年將至，為落實防災觀念普及推廣，第六救災救護大隊結合汐止婦女防火宣導隊、汐止分局、鐵路警察局台北分局、地方里長及慈濟功德會辦理防災教育活動，一改過去較靜態的消防宣導模式。當天活動除了有大師親筆揮毫的春聯外，中間也夾帶消防知識推廣及精彩的歌舞演出，現場春意洋溢，熱鬧非凡。



此外，在活動會場也展示消防救災器材，除了看見平時消防人員救災的器材、消防衣帽鞋，民眾也能體驗使用及穿戴，也有搜救犬進行實際救災搜索演練，活動精彩萬分。活動日期訂為106年1月21日上午9時30分起至12時30分止，地點於汐止區原興廣場，到場市民還可免費獲得消防宣導文宣及紀念品，歡迎大家前來共襄盛舉。



訊息來源：新北市政府消防局



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