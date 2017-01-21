美總統官方推特帳號@POTUS移交川普中央社 (2017-01-21 11:02)
（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國新總統川普（Donald Trump）今天宣誓就職，屬於美國總統的官方推特帳號@POTUS也正式移交給川普，前總統歐巴馬過去的推文則全部存檔移至@POTUS44帳號。
法新社報導，這個史上首度的美國總統「社群媒體權力移轉」，一開始並不順利，@POTUS帳號一度出現2009年歐巴馬就職的影像，但隨即被修正。
@POTUS帳號移轉給川普的同時，歐巴馬的新推特帳號變成@POTUS44，原本的1390萬名跟隨者與先前的推文，通通存檔跟著全部一起移至新帳號。
新任第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也獲得@FLOTUS帳號掌控權，前第一夫人蜜雪兒則移至@FLOTUS44帳號。
等於現任總統與第一夫人目前擁有的美國總統官方推特帳號清空重來，完全沒有先前的推文。
且隸屬於川普的@POTUS帳號一啟用，1個小時內就吸引到430萬名跟隨者，不過，川普仍同時使用他原本擁有2000萬名跟隨者的@realDonaldTrump帳號。
目前不清楚川普如何使用他的帳戶，是否是他的幕僚幫他推文。
部分報導指出，川普同意在本週開始使用經過美國特勤局（Secret Service）安全強化的智慧型手機，過去歐巴馬使用的手機由於安全考量，許多上網功能都受到限制。（譯者：中央社許湘欣）1060121
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