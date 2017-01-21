直播對多數台灣人而言，就是FB其中一項互動方式，然而在對岸早已高度廝殺，2016年就有36公司完成融資，超過200個直播平台開啟，直播使用者約3.25億，顯然成為龐大商機，但似乎再也無法融入新業者，市場呈現飽和。

大陸網路直播節目屬性，能夠粗略分成兩種型態，首先社交性或談話性直播，就是想盡辦法與觀眾互動，希望取得各式各樣虛擬禮物，當然外型出眾會先受到矚目，再來是話題吸引前衛等，也很容易因厭倦而遭淘汰，觀眾似乎越來越不滿單。

再來就是電玩遊戲直播，能讓玩家看到精湛技巧外，當然也能共同相互討論找出進步方法，女性玩家尤其受到歡迎，但只要特定遊戲關注度下降，老玩家出走也沒有新玩家注入，直播量也就下降，大陸電玩直播市場已邁入飽和。

直播就是一種新型社交方式，不但讓直播者與粉絲能有互動，聽眾當然也可以相互交流，體現虛擬社群現實化，不論個人電腦或移動裝置都能隨時走入虛擬群體，讓每個人在無聊時，都能找到依賴平台，逐漸養成收看與送禮物習慣。

Facebook發現使用者觀看直播時間，約是其他類型影片3倍，Youtube直播影片觀看量，相較以往成長50％以上，藉此能觀察直播效益必須仰賴背後龐大社交平台，大陸NOW直播、一直播，還是哈你直播等平台，也都有類似經營方式。

粗估大陸直播平台，目前恐怕已超過500個，YY、映客、騰訊NOW直播、哈你直播等，逐漸展現大者恆大，小資本再投入恐怕難以競爭，加上大陸官方對直播平台審查越來越嚴格，也都不利小型直播平台發展。

隨著科技持續發展，直播也會採用不同技術，特別是虛擬實境VR，讓觀眾能夠更具有現實感，直播討論元素也可能更加多元，包含電玩、體育、線上教學等，淺層尋常聊天可能逐漸無法滿足胃口，深化討論或許能增加觀看黏濁度。