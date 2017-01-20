新浪科技訊 日期:1月20日晚間消息，北美地區最大的第三方蘋果公司（以下簡稱「蘋果」）產品零售連鎖Simply Mac近期陸續關閉了大量店鋪，具體原因目前仍是個謎。

據West Valley News網站報導，Simply Mac之所以關閉店鋪，是因為蘋果結束了與Simply Mac的經銷協議，Simply Mac無法再繼續運營。

Simply Mac自詡是北美地區最大的蘋果合作夥伴，公司隨後在Twitter上否認了West Valley News的報導，稱並未失去蘋果的經銷協議。

但近期，Simply Mac確實關閉了多家店鋪。據The Billings Gazette網站報導，Simply Mac本周三關閉了蒙大納州（Montana）零售店。此外，伊利諾伊州、北卡羅來納州和德克薩斯州也有店鋪被關閉。

對此，Simply Mac母公司、全球最大的視頻遊戲零售商GameStop在一份聲明中稱，此次大量關閉蘋果零售店是公司轉型戰略的需要。公司目前正在對旗下的零售連鎖品牌進行重新評估，關閉一些業績不佳的店鋪。

6個月前，美國知名的蘋果授權經銷商Tekserve也關閉了位於紐約曼哈頓的零售店，這家店鋪已經營了29年。

在第三方關閉零售店的同時，蘋果自家零售店的數量卻繼續增長。蘋果本月初證實，將在韓國開設首家零售店。此外，蘋果還申請在印度設立首家零售店。（李明）