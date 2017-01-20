駐日美軍直升機 迫降沖繩農路中央社 (2017-01-20 22:51)
（中央社記者楊明珠東京20日專電）日本放送協會（NHK）報導，日本防衛省接獲聯絡得知，今天晚上1架美軍的直升機迫降沖繩（琉球）縣宇琉麻市伊計島的農村道路。
日本防衛省表示，今天晚上7時40分（台灣時間6時40分）左右，接獲美軍的聯絡得知，1架隸屬於美軍普天間基地（沖繩縣宜野灣市）的AH-1攻擊直升機迫降沖繩縣宇琉麻市農田中的農路。這架直升機可能是引擎驅動螺旋槳的裝置出狀況。
伊計島的自治會長對NHK表示，直升機迫降伊計島的1家旅館附近，機上2人已下機。警方拉起警戒線。
NHK報導，駐沖繩美國陸戰隊受訪時表示，這架直升機的駕駛是依機內儀表的顯示，為了防止事故的發生，採取預防性的降落。直升機機體並沒有受損。
伊計島位於沖繩縣那霸市的東北約30公里處，與沖繩本島之間有橋樑連結。
去年12月13日，駐沖繩美軍1架MV-22型魚鷹式運輸機（MV-22 Osprey）在沖繩縣名護市東方外海迫降淺灘，運輸機支離破碎、2人受傷。是魚鷹機在日本境內首度發生重大事故。1060120
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