1月20日消息，巨人網路殼公司世紀游輪305億收購以色列遊戲公司Playtika收到中國證監會二次反饋意見。在該反饋中，證監會對Playtika全年預測收入、遊戲生命周期的預測合理性等方面提出問詢。業內認為，在這樣大的併購重組方案中，有二次問詢屬正常。

今日晚間，世紀游輪發佈收到《中國證監會行政許可項目審查二次反饋意見通知書》的公告。公告顯示，證監會於11月18日受理了該公司發行股份購買資產並募集配套資金的申請。12月2日，證監會發出書面反饋意見。12月12日，該公司上報了反饋回復。經審核，提出二次反饋意見。

在二次反饋意見中，證監會提到對此次併購標的公司經營指標、遊戲生命周期等細節問題的關注。世紀游輪需補充披露Playtika全年預測收入和凈利潤的實現情況，並結合主要遊戲截止目前的月流水及ARPPU值情況，進一步補充披露相關遊戲生命周期和AUPPU值的預測合理性等信息。

在此前第一次反饋意見中，證監會曾關注過本次交易作價的合理性，本次配套募集資金的必要性，以及本次交易標的資產的股份設置A類和B類普通股的原因及合理性等問題。相比之下，二次反饋的問題更偏重技術細節。

世紀游輪表示，該公司及相關中介機構將按照上述通知書的要求，在對相關問題逐項落實后以公告形式披露反饋意見回復，並在規定的期限內將書面回復意見報送中國證監會行政許可受理部門。

世紀游輪也提醒，本次重大資產重組事項尚需獲得國家發改委的備案以及中國證監會的核准，能否獲取相關備案和核准仍存在不確定性，公司將積極推進相關工作，並根據上述事項進展情況及時履行信息披露義務。截止今日收盤，世紀游輪報於60.83元。