台灣祝賀代表團出席川普就職典禮中央社 (2017-01-20 22:50)
台灣祝賀代表團團長游錫(方方土)夫婦參加川普宣誓就職典禮，圖為游錫(方方土)與夫人楊寶玉在國會山莊前合影。（台灣祝賀代表團提供）中央社記者鄭崇生華盛頓傳真 106年1月20日
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