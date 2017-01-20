川普就職祝賀團出席儀式中央社 (2017-01-20 22:50)
前行政院長游錫(方方土)率領縣市長與朝野立委的美國總統就職慶賀團，於美東時間20日出席就職儀式。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年1月20日
關鍵字：
上一則：石定頒贈觀光推廣感謝牌
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【Hush Puppies】超人氣運動計時腕錶(橘色)
- Keds 復古學院風綁帶休閒鞋-鐵灰
- 【PUMA】休閒鞋 R698 Eng. Mesh Block 慢跑 運動休閒 黑白
- 【NEW BALANCE】慢跑鞋 紐巴倫 低筒運動路跑 N字鞋 輕量透
- KING 高級鍍鉻不鏽鋼壁掛碗盤架(附塑膠筒、集水盤)
- 【Plantwear】歐洲手工製實木手錶-Sierra series-象牙白(48
- KOMIZU 櫥下型觸控式電解水機(SP-A600P)
- HAPPYHOME 志耀4尺餐餐櫃UZ6-347-1+2兩色可選
- ASUS 華碩 VIVO PC VC62B-421000A i5雙核迷你電腦 .
- 【Ogival】愛其華 簡約時尚真鑽機械腕錶-銀/40mm(3832AJMS)
川普撼動一中 華府熱議聚焦台灣【中央社】
義大利雪崩掩埋旅館 總共找到八名生還者【中廣新聞網】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
義山區飯店雪崩35人受困 未找到生還者【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》