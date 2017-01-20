石定頒贈觀光推廣感謝牌中央社 (2017-01-20 22:50)
中華民國駐韓代表石定（中），20日在首爾代表政府頒贈感謝牌給韓國旅行業協會會長梁武承（右）和韓國觀光公社海外行銷室室長朴正夏（左），以答謝他們對促進台韓觀光交流所盡的努力。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年1月20日
關鍵字：
上一則：石定主持觀光推廣新春餐會
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Dr.AV 聖岡科技影音天王 HD數位機上盒+ HD數位天線
- 【Jo Malone】杏桃花與蜂蜜 30ml(贈Jo Malone隨機針管1份)
- SEIKO 第二代軍用帆布機械錶(SNK803K2)-卡其色/37mm
- HAPPYHOME 蜜思朶5尺餐櫃UZ6-344-6
- Panasonic國際牌電解水濾心 TK-7700C1
- 【菲鈮歐】眾星拱月天然碧玉項鍊(1168 經典菠菜綠)
- 象印微電腦電動熱水瓶4公升(CD-WLF40)
- 【ASD 愛仕達】黛麗舍#304不鏽鋼平底鍋26cm(DL1126BTW)
- Georg Jensen 2009年度銀石項鍊
- 【Plantwear】歐洲手工製實木手錶-Sierra series-咖啡棕(48
川普撼動一中 華府熱議聚焦台灣【中央社】
義大利雪崩掩埋旅館 總共找到八名生還者【中廣新聞網】
川普驚異奇航駛向全球 黑天鵝起飛 【中央社】
美顧問:「一中政策」不可協商 中美可重開談判【北京新浪網】
義山區飯店雪崩35人受困 未找到生還者【中央社】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》