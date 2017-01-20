中華民國駐韓代表石定（中），20日在首爾代表政府頒贈感謝牌給韓國旅行業協會會長梁武承（右）和韓國觀光公社海外行銷室室長朴正夏（左），以答謝他們對促進台韓觀光交流所盡的努力。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年1月20日