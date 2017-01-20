石定主持觀光推廣新春餐會中央社 (2017-01-20 22:50)
中華民國駐韓代表石定20日在首爾主持「106年觀光推廣新春餐會」，與韓國旅行業主管及韓華僑團僑校代表進行新春聯誼。中央社記者姜遠珍首爾攝 106年1月20日
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