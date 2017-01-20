川普就職 台美關係最好時刻中央社 (2017-01-20 22:50)
川普就職祝賀團團長游錫(方方土)出席就職儀式前指出，現在是台美關係最好的時刻，此行是為祝賀川普就職。中央社記者廖漢原華盛頓攝 106年1月20日
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