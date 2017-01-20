出席川普就職典禮 游錫(方方土):台美最好時刻中央社 (2017-01-20 22:17)
（中央社記者廖漢原華盛頓2017年1月20日專電）由前行政院長游錫(方方土)率領，代表蔡英文總統出席美國總統就職典禮的祝賀團今天出席就職儀式，游錫(方方土)入場前說，台美關係處於最好的時刻。
游錫(方方土)與夫人楊寶玉、台中市長林佳龍、嘉義縣長張花冠、國安會諮詢委員童振源，以及朝野立委陳亭妃、呂玉玲、柯志恩、林為洲、林昶佐和陳怡潔等，在駐美代表高碩泰陪同下，出席川普（Donald Trump）的就職儀式。
游錫(方方土)在入場前簡短指出，此行是為祝賀川普就職，這兩天與美國政要與智庫學界互動，可看出台美關係處於最好的時刻。
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