就職前不忘推文 川普：準備開工了中央社 (2017-01-20 22:05)
（中央社華盛頓2017年1月20日綜合外電報導）美國總統當選人川普今天在宣誓就職數小時前，還不忘推文表示，他改變美國政治經濟現狀的任務即將展開。
正當人群開始聚集在華府市中心國家廣場（National Mall）參加美國第45位總統宣誓就職典禮之際，川普也在他偏好的時段之一清晨推文，這是他情有獨鍾的溝通管道。
這位政治素人、地產大亨和前電視實境節目主持人在推文中寫道：「一切從今天開始。我們上午11時宣誓就職典禮見。行動仍繼續，工作將展開。」
估計將有80萬人現身國會山莊前，在偌大的國家廣場，見證川普入主白宮驚奇之旅的高潮。
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