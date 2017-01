(中央社記者王靖怡台北20日電)好萊塢影星馮迪索回歸主演「限制級戰警:重返極限」,迎戰「名偵探柯南EPISODE 『ONE』 變小的名偵探」、「黑金丑島君The Final-身世大解密」及「牛奶配送員的魔幻人生」。



1.限制級戰警:重返極限(xXx: Return of Xander Cage)是美國導演D.J.卡魯索(D.J. Caruso)執導,好萊塢影星馮迪索(Vin Diesel)回歸飾演特工「桑德凱吉」,香港演員甄子丹、泰國演員東尼嘉及中國大陸演員吳亦凡加入續集。描述致命戰士「翔」企圖利用危險武器「潘朵拉盒子」為非作歹,「桑德凱吉」組成超越極限新團隊迎戰。



2.名偵探柯南:EPISODE「ONE」變小的名偵探(Detective Conan EPISODE "ONE")是日本人氣漫畫「名偵探柯南」20週年全新特別篇,揭露以往未能公開的懸案,讓「柯南」及「灰原哀」縮小的「APTX4869」藥物祕辛,以及「琴酒」與「工藤新一」第1次交手過程,還有青春熱血的少年偵探團曾調查過的神祕案件。



3.黑金丑島君The Final-身世大解密(USHIJIMA the Loan Shark The Final)改編日本漫畫家真鍋昌平同名作品,日本演員山田孝之、綾野剛、永山絢斗、安藤政信主演,山田孝之飾演冷酷討債的高利貸公司社長「丑島馨」,電影版最終章一探「丑島馨」從未提及的童年過往,深度刻劃丑島社長的內心世界。



4.牛奶配送員的魔幻人生(On The Milky Road)是名導艾密爾庫斯杜力卡(Emir Kusturica)自編自導自演新作,以3段人生歷程,串起對東歐近代動盪歷史的回望,戰爭殘酷與滄桑人生交互對映。描述一位孤獨僧侶回首顛沛流離的過往、曾歷經的戰火年代,與他曾擔任牛奶遞送員時發生的一段情慾往事。1060120