（中央社華盛頓20日綜合外電報導）年屆七旬，川普即將以歷來年紀最長之姿入主白宮，展開4年任期，誓言讓華府與全世界翻天覆地。



他在就職典禮上將發表畢生最重要的演說，時間不長，約20分鐘，但將深富哲理。



估計有80萬人將在華盛頓市中心的國家廣場（National Mall）聚集，慶祝這位踏入政壇19個月就顛覆所有預測、打破許多常規的人就任總統。



馬上就要卸任的歐巴馬總統，今天上午在白宮「藍廳」（Blue Room）以茶會接待川普及他的愛妻梅蘭妮亞（Melania）。接下來，這兩位總統和他們的家人將在全長4公里的賓夕法尼亞大道（Pennsylvania Avenue）走向宣誓就職典禮現場。



近中午之前，川普將把手放在林肯（Abraham Lincoln）總統就職時使用的聖經上宣誓，成為全球最有權力的人。



川普現年70歲，是初入白宮橢圓形辦公室時年紀最大的主人，但他也是政治素人，為美國歷來不曾擔任民選公職、在政府任職或部隊服役的首位總統。



對於大老遠從加州來到華盛頓參加就職典禮的川普支持者傑克（Jake）來說，那正是川普魅力所在。他說：「確實感覺像是我們再度贏得美國革命。我真的覺得我們奪回我們的文化，奪回我們的國家。」



對批評川普者而言，他來到華盛頓較像是不懷好意接收政權，而非傳統的權力更替。昨天華府已爆發一些小型示威，宣稱川普不具正當性，明天打算舉辦規模大很多的集會。



根據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）民調，川普上任前民意支持度37%，史上新低。



在宣讀過「忠誠履行美國總統職務」和「維護、保護與捍衛美國憲法」誓詞後，川普將發表他這輩子最重要的演說。



川普的幕僚保證，這場演說時間將很短，20分鐘左右，且會富含哲理。



準白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）說：「這將是一項他對於這個國家的願景非常個人且真誠的聲明。」



他指出：「他將探討身為美國人的意義、我們面臨的挑戰、中產階級成員面臨的挑戰。」



「我想，演說將較少談到議程，而比較像哲學文件，一種他看待這個國家、政府的適當角色、公民的角色的展望。」（譯者：中央社徐崇哲）1060120