▲吳宗憲疼Sandy過了頭，不想給她「解除門禁卡」。（圖／中天提供，2017.01.20）

中天《小明星大跟班》開播至今已滿1周年，今（20）日舉辦慶功記者會，兩位主持人除了許下「再奪金鐘」的願望。製作單位也特別準備「解除門禁卡」送給Sandy，讓她開心的不停尖叫。不過吳宗憲因為太捨不得女兒，馬上決定沒收。

電視台除了獻上第1集節目造型的翻糖蛋糕，更準備「門禁解除卡」送給Sandy，讓她開心的歡呼：「好想哭！這比得金鐘獎還感動。」沒想到，吳宗憲竟仗著安全之名想沒收，呵護備至的「女兒控」心態，讓全場都忍不住笑了出來。

不過製作單位一點也不偏心，馬上送給吳宗憲1張「家人召喚卡」，功用是能夠隨時召喚兒女回家，讓Sandy無奈大喊：「好不容易門禁解除耶～多了這張卡還有什麼用？」但最後依然貼心表示，只要爸爸召喚全家人團聚，一定會馬上回家陪伴。吳宗憲也透露兩人原本想共同出書，不過光是書名就吵翻天，Sandy希望書名為《如何教育上一代》，讓爸爸氣的抱怨：「這不就是在譙我嗎？」

▲吳宗憲因為捨不得女兒Sandy，作勢搶走她的「解除門禁卡」。（圖／中天提供，2017.01.20）