英雄聯盟永久皮膚免費送：三倍經驗金幣瘋狂刷爆北京新浪網 (2017-01-20 22:09)
在年末英雄聯盟三倍經驗金幣等你來刷，5000萬份永久皮膚等你來領，其中可能還有你日思夜想的稀有限定皮膚哦。而這些，你只需要打打遊戲就能獲得！
團聚新春—三倍經驗金幣
三倍迎新春期間（2017年1月20日-1月22日10：00-22：00），所有召喚師都可享受到三倍金幣與三倍經驗加成（以遊戲結束時間為準）。
此獎勵無需玩家主動領取，系統將自動發放，大家可以在對局結束后的結算界面看到金幣加成的提示。（提示：當活動期間，遊戲客戶端顯示「雙倍金幣雙倍經驗」時，請不要擔心，系統將依然按照三倍金幣與三倍經驗進行發放。）
金幣是如何計算的
其實LOL每局遊戲獲得的金幣，是有專門的計算公式的，主要是與遊戲時間有關，也與遊戲模式有關，在匹配和排位下，玩家獲得的金幣最多，而人機、自定義獲得的更少。
在匹配模式和排位中，獲得的金幣最多，同時還分為勝利與失敗兩種情況。
勝利的時候，獲得金幣的計算公式如下：
失敗的時候，獲得金幣的計算公式如下：
同時，對於遊戲的時間也有限制，如果遊戲的時間少於25分鐘，則會以25分鐘進行計算，如果遊戲的時間超過55分鐘，就只能以55分鐘進行計算。
因此一場匹配模式，勝利的玩家最少可以獲得76金幣左右，失敗的玩家最少可以獲得51金幣左右。
在一般人機模式下，獲得的金幣只有匹配模式的70%左右。
在簡單模式下，獲得的金幣只有匹配模式的30%左右。
在自定義模式下，條件比較嚴格，一場遊戲必須有5位以上真人玩家才獲得金幣，而自定義模式下獲得金幣的數量也只有匹配模式的70%。
如何將金幣收益最大化
這次的活動是三倍金幣，玩家可以選擇購買金幣卡
其實從上面的金幣獲取計算公式可以看出，遊戲時間越長，金幣增長速度越緩慢，所以盡量縮短遊戲時間，來多開幾把，才能將金幣的獲取利益最大化，這時候就有兩種選擇啦。
1.與小夥伴四黑或者五黑匹配，來保證遊戲的勝率與儘快結束遊戲。
2.極地大亂鬥，因為大亂鬥模式下，一條路直接開懟，比之匹配會快上很多，但是一般的大亂鬥英雄也是隨機的，不確定性很大，很難保證遊戲的勝利。
團聚新春—送福袋
所有參與的召喚師都將獲得一個新春福袋，收集積分即可升級福袋，獲得永久皮膚獎勵。
活動時間：2017年1月20日18:00-2017年2月16日23:59
福袋開啟時間：2017年2月3日14:00-2017年2月23日23:59
掌上英雄聯盟提前4小時開啟福袋
新春福袋
達到500積分，升級為恭喜發財福袋，必須達到500積分以上福袋才能打開哦。
累計獲得指定積分，即可升級新春福袋獎池。
新出福袋一覽
最次的福袋中，各位也能領到價值人民幣20~39元的經典皮膚，而隨著各位完成任務領到的積分越來越多，獎池也將越發的給力，在最終的紫氣東來福袋中，獎池內將只剩下限定皮膚！！！
看到這裡是不是覺得福利已經很豐厚了？別急，還有更加給力的！
幸運福袋
幸運福袋開啟時間：1月21日-2月16日
每天0:00-19:00報名參與，20:00準時開獎，參與必定會獲得積分。
每個幸運福袋會抽取100名幸運的召喚師，額外贈送一款幸運皮膚。
2月3日（初七）參與，10倍積分，1000款幸運皮膚獎勵
可能那個幸運的召喚師就是你哦！
幸運皮膚一覽
道具獎勵
除了幸運皮膚外，還有一些額外的道具獎勵。
團聚新春—贏積分
前面說了那麼多，那麼到底該怎麼獲得積分呢？下面筆者將會各位介紹一下：
任務一：解鎖雄雞限定皮膚
今天的年限皮膚一共有三款，每解鎖一款可獲得1000積分。
張遼 文遠
虎痴之拳 蔚
買了可能會悔三天，但是不買就是悔三年啊！
任務二：獲得勝利
通過任務二，各位可以獲得2500積分。
任務三：組隊勝利
英雄聯盟是一個團隊遊戲，所以更加鼓勵組隊遊戲，而且對於這種競技也有娛樂性質的遊戲來說，與你的小夥伴開黑不是最快樂的嗎？
通過任務三，各位可以獲得1000積分。
任務四：獲得首勝
任務五：獲得五級英雄成就
通過任務五，各位可以獲得1250積分。
完美完成以上的五個任務，各位可共記獲得9000積分，獲得最高獎池的福袋。
有人會說了，這也太難了吧，別急，還有額外的途徑可以獲得積分哦。
記得每天去參加幸運福袋的活動，必定會獲得積分，每天是多少筆者也不得而知，猜測大概每天會有50到100積分，一個活動周期下來也是能有幾千積分的。
如果你每天都能去話一分鐘參加一下活動，然後在這20多天的活動內完成勝利任務，即使沒有花錢購買皮膚，打出5級成就的英雄，拿不到9000積分的福袋但是6000積分的福袋還是可以拿到的，裏面的皮膚也都是非常不錯的，也有很大的幾率獲得珍惜的限定皮膚。
陣容推薦
以上的陣容是由一套擁有三國風的皮膚的英雄組成，剛買了雄雞限定皮膚，你確定不秀一下？而且五人黑的時候，三國風組合的皮膚更是一道亮麗的風景線。
蓋倫上單，蔚打野，卡特中單，都是當前版本非常適合的，並且勝率都是不低的，筆者這邊就不再多啰嗦了。
關於黃雞與皇子走下路，理由如下：
1.為了湊三國風皮膚組合，射手與輔助裏面沒有擁有三國風皮膚的。
2.其實黃雞在近幾個版本一直在加強，但是在中單位還是稍顯疲軟，但是在下路就不一樣了，有著輔助的保護，更加的安全，而且還有著比射手更加優秀的清兵推線能力，對於防禦塔的威脅也不比射手弱，射手能做的他都可以做並且能夠做的更好，在後期輸出上更是強勁。其實在炸彈人被開發走下路之後，韓服大師王者分段就有人開始嘗試使用黃雞走下路，並且效果十分的不錯。
3.皇子有著EQ擊飛，大招可以很好的保護黃雞，而且框住敵人後，被沙兵輸出幾下，敵方的脆皮幾乎沒有活命的可能。
常見問題解答
Q:「新春福袋」跟「幸運福袋」有什麼區別？
A:「新春福袋」中包含1款永久皮膚，「幸運福袋」中包含積分、優惠券、稀有皮膚等獎勵。
Q:「新春福袋」規則看起來很複雜，是否可以1句話告訴我該怎麼做？
A:在你時間充裕時，組上你的好友，征戰召喚師峽谷，贏得對局獲得積分。在你無法登陸遊戲時，打開掌上英雄聯盟，參與活動獲取積分。隨著積分的增長，福
袋獎勵會不斷的升級，最後打開福袋，將沖獎池中抽取1款永久皮膚獎勵。
Q:我同一QQ有兩個帳號，是否可以在領獎時都領取「新春福袋」？
A:不可以的哦，雖然每個大區的積分獨立計算，但是同一個QQ號只能打開一次福袋，抽取1款永久皮膚獎勵。
Q:「新春福袋」獎勵看起來很吸引，不會給我7天體驗的皮膚吧？
A:這次獎勵是永！久！皮！膚！但是，需要你在這個月不斷的努力收集積分，才可以升級你的福袋，拿到更好獎勵。
Q:「幸運福袋」如何參與？
A:每天的0:00-19:00是幸運福袋的參與時間，20:00開放領取獎勵，已參與的玩家可以來領取獎勵，必須到頁面來點擊參與與領取你的獎勵哦。
Q:我參與了「幸運福袋」，但錯過了領獎時間怎麼辦？
A:未領取的獎勵可在「參與」按鈕旁的「查看領獎記錄與未領獎勵」中補領。
Q:積分任務中，只有活動期間新打出的英雄成就5級才算嗎？
A:是的，所以現在開始，可以準備一些4級成就英雄，在活動期間衝擊5級成就。
Q:積分任務中，必須要從英雄成就1級打到5級才算嗎？
A:不需要，無論從幾級開始打，只要在活動期間新增的5級成就，都會被計算。所以，快數數你有幾個4級成就的英雄吧。
結語
以上就是關於本次活動的介紹了，希望大家可以在本年度最豐厚的福利中獲得自己想要的東西，提前祝各位新年愉快，紅包多多。
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