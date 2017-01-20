陰陽師茨木童子該怎麼搭配 陰陽師茨木童子搭配陣容介紹陰陽師SSR式神茨木童子作為之前的輸出王如今依然有著不輸於夜叉和黑童子的強大實力，接下來就給大家帶來玩家心向陽光的狼分享的陰陽師新版本中的茨木童子搭配分析，從茨木的御魂和PVP、魂十陣容等多個方面來為大家詳細這位全陰陽師的第一式神。

陰陽師茨木童子

陰陽師茨木童子搭配全解析

茨木童子，SSR，號稱全陰陽師第一式神。無論是肝出一片天的大佬，還是剛入坑的萌新，茨木童子是每個人都希望擁有的式神（當然我也看到過某主播為了防止自己入坑把新鮮出爐的茨木童子直接分解了）。這不僅是因為茨木童子騷氣的賣相和聲線，更重要的在於茨木童子以一抵百的重要性。無論是通劇情、帶狗糧、打公會結界以及突破，還是御魂、覺醒、鬥技，茨木童子都是一把好手。

作為一名SSR輸出式神，覺醒后的茨木童子同時擁有S級的攻擊、S級的暴擊以及S級的速度。同時，茨木童子的被動技能是其得以成名的重要因素。

遷怒 當茨木童子成功擊敗敵人時，所有其他敵人單位會受到此次攻擊溢出部分100%（覺醒前50%）的傷害，擊敗召喚物時不會生效。

相信大家對其字面理解都毫無難度。顯而易見，依靠該被動，茨木童子需要在造成斬殺時才能起到作用：斬殺目標式神后，溢出的傷害將會對敵方所有單位造成等量真實傷害（無視防禦）。值得一提的是，溢出傷害將會額外進行獨立的第二次御魂效果判定。例如，茨木童子在裝備破勢御魂的時候可以進行兩次破勢效果結算。這也是茨木得以擁有當前地位的第二大因素。即：在對目標式神造成第一次傷害時進行一次破勢計算；在目標式神死亡，產生針對敵方剩餘單位的溢出傷害時，會進行第二次破勢計算。只要敵方有一個弱勢單位，茨木童子就可以造成敵方團滅。

御魂推薦：

1、破勢：對生命值高於70%的單位造成額外40%的傷害。破勢是茨木的絕對首選。在以茨木為單核心的隊伍中，茨木將在不依賴其他輸出的條件下對敵方（全體？）進行斬殺。

2、心眼：對生命值低於30%的單位造成額外50%的傷害。如果說破勢茨木是一個人的戰爭，那麼心眼茨木則是需要搭檔的一個思路。比較常見的搭配有大天狗、茨木或姑獲鳥、茨木。在大天狗或姑獲鳥先於茨木進行AOE掃蕩后，茨木將起到補刀的作用。

無論是破勢還是心眼，茨木都需要高暴擊、高爆傷。在不同的輸出要求下，茨木可以是滿暴擊、輔以一定爆傷的穩定輸出，也可以是高爆傷、高暴擊的爆髮式輸出。因此，2號位、4號位御魂是絕對的攻擊加成。而6號位是暴擊還是爆傷，則可以根據自己其他御魂的副屬性情況以及實際應用場合進行搭配。小狼的建議時，先做一套滿暴擊的御魂，穩定輸出，以起到PVE的作用。自此之後，可以給茨木再配一套高爆傷的御魂。

魂十陣容：

1、御魂副本：在這裏小狼直接以蛇十為例。在以針女式神為主流的蛇十副本中，使用茨木的最基本條件是：滿暴、有一定速度保證第一個進行輸出。只有滿足了這兩個條件，茨木才能在蛇十中有一定的立足之地。1T集火瑩草，2T集火酒吞，3T集火大狗子。在與全針女陣容的比較中，擁有茨木的隊伍可以更快、更穩定地通關1T與2T，但在3T的速度會稍微慢一些。小狼此前與搭檔用茨狗鳥的隊伍，在1小時的御魂UP BUFF中可以通關50次蛇10。等小狼的茨木在滿暴的前提下能有更多爆傷，相信速度會更快。

目前小狼在使用茨、鳥、刀的陣容下已經可以做到一小時蛇十60次。

該陣容特點如下：

I、利用山兔的攻擊加成、晴明的滅（有條件的可以星）加成，茨木（滿暴）首先出手，1T中集火瑩草砸一下，只剩下一個雙口女，后鳥補刀；2T集火酒吞砸一下，團滅；3T中集火天狗砸一下，剩下大蛇一隻，靠鳥和刀進行一波斬殺。提升空間：鳥可以用第二隻刀代替，一波推成功率更高；茨木傷害仍有提升空間。

II、需要集火，適合有一定效率追求的玩家

小狼之後與搭檔實驗了一拳陣容（按照速度排序）：鐮鼬（若輸出足夠則換山兔）、打火機、醜女（破勢）、紅屁股、晴明（滅）、茨木。

該陣容難點在於：

I、對茨木的要求極高。滿暴是基礎要求。攻擊總值*暴擊傷害 >= 16800（舉例：總攻擊8000，爆傷210）

II、需要頻繁集火，對注意力、網速、手速、耐性均有一定要求

該陣容適合視茨木為信仰的玩家。雖然1T、2T、3T均是一拳，然而3回目中均需要拉條、打火機、插草人、拍屁股、上滅，實際刷蛇效率並不高。（玩具）

2、狩獵戰：麒麟。陣容建議：醜女、晴明（星、滅）、姑獲鳥、大天狗、座敷童子。有朋友可能會奇怪，麒麟是不吃任何DEBUFF的，為何小狼會建議帶滅。是這樣的，這裏晴明的滅是給醜女的草人的。出手順序：醜女掛草人、晴明上星（滅）、茨木輸出。在醜女掛草人的條件下，茨木將更容易觸發破勢效果。而醜女的草人在進行轉嫁傷害時可以再進行一次醜女的御魂（一般帶破勢或心眼）結算，因此造成的傷害將非常客觀。小狼自己的數據是，茨木砸草人一下，可以對麒麟造成10W+的傷害（破勢醜女）。

3、公會結界、突破、陰界之門。在這裏小狼把這三個放在一起。其中，公會結界以及突破要求拿到一速。陣容建議：鐮鼬、山兔、天邪鬼赤（簡稱紅屁股）、晴明（滅、盾）、座敷童子、破勢茨木；茨木傷害不夠時，可選：鐮鼬、山兔、座敷童子、晴明（滅、盾）、破勢茨木、控制（如：火女）。出手順序非常之套路，鐮鼬山兔雙拉，晴明上滅，紅屁股嘲諷，打火機回火，茨木一炮滅隊。該陣容的思路，是通過雙拉攻擊加成、晴明滅加成以及紅屁股嘲諷加成，將茨木的傷害最大化。具體的計算方法，如果有興趣可以留言要求。

4、探索。茨木帶狗糧的優點在於高速穩定，小怪BOSS統統一拳解決，在組隊探索開放的今天，茨木已成為帶狗糧的第一大隊長。要求：滿暴、速度比陰陽師（狗糧？）快、高傷害。具體打哪一章節更快可以根據自身條件來。有時也可以搭配晴明的滅或者紅屁股嘲諷（需要集火，麻煩）。

PVP流派及針對方法

暴力一波流1：鐮鼬（一速）、山兔（招財…其實隨意）、座敷童子（火靈）、晴明（滅、盾）、紅屁股（隨意）、茨木（破勢）

暴力一波流2：鐮鼬（一速）、山兔（招財…其實隨意）、座敷童子（火靈）、琴師（速度低於晴明高於茨木、御魂隨意）、茨木（破勢）

暴力一波流的精髓就在於一速條件下的一拳滅隊，給對手造成難以忘懷的心理陰影，因此關鍵就在於儘可能地加幅茨木造成的傷害。其中，隊伍2造成的傷害略高於隊伍1，但隊伍1可以在茨木第一炮之後，依靠鐮鼬、山兔二次拉條讓晴明放出盾，具有更高的穩定性（如真如此，需要山兔、紅屁股雙招財，同時需要一定卡速）。

破解方法：

1、肉肉的5鏡姬。要求：5個帶鏡姬套的式神均需要較高的生存能力，目標在於，可以讓茨木殺死一個式神，但絕不可以被一拳團滅。

2、高速閻魔。閻魔的初始速度比鐮鼬高10。這一數字在一速250、260的階段是難以逾越的（如果真的逾越了，說明雙方處於兩個階級）。視具體行動條順序，閻魔可以沉默茨木，也可以沉默鐮鼬。

3、任意大後期隊伍。在大後期，所有式神都是六星，就連輸出式神都有一定肉度，不用擔心會被一拳滅掉（要滅也只會勉強幹掉一個輸出式神，帶一個桃花就可以完美克制）。這也是為什麼茨木越到後期越顯疲軟。

控制一波流1：鐮鼬（一速）、座敷童子（火靈）、山兔（招財）、晴明（滅、盾）、茨木（破勢）、火女（速度低於晴明，儘可能高的命中）

控制一波流2：鐮鼬（一速）、座敷童子（火靈）、山兔（招財）、晴明（盾、?）、茨木（破勢）、雪女（魍魎、儘可能高的命中），適用於對方無雨女的陣容

同樣是一速的要求，這兩個陣容的核心是控到死，讓對方無法出手，以達到凌遲一般虐殺的快感。在實際玩耍時，需要以控制、雙拉的用火為第一優先，必要時，茨木請普攻。小狼用隊伍1上的春之櫻鬥技結算前百。

小tips：茨木的普攻是概率上debuff的，可以和火女搭配使用。

破解方法：

1、肉肉的5鏡姬。同上。

2、高速閻魔。同上。

3、骰子鬼高抵抗任意輸出。噓，一般人我不告訴他。

綜上所屬，如果你有一個茨木，你其實完全可以先於姑獲鳥將其六星。一個茨木爸爸在手，陰陽師這個遊戲就會變得方便很多。

希望能幫助到大家，祝大家遊戲愉快！