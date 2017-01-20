新浪科技訊 日期:1月20日晚間消息，雖然韓國法院之前駁回了批捕三星電子副會長李在鎔的提請，但李在鎔並未擺脫被逮捕的危險。

據韓聯社報導，韓國「干政門」獨立檢察組發言人李圭喆今日在記者會上表示，可以根據辦案進展，考慮再次提請批捕三星電子副會長李在鎔。

本月19日，首爾中央地方法院駁回了獨立檢察組要求批捕三星電子副會長李在鎔的提請，當時檢方發言人李圭喆表示，對法院決定表示遺憾。他稱，這是因獨檢組和法院對李在鎔嫌疑的法律見解不同。

獨檢組16日針對李在鎔向法院提請批捕，指控李在鎔涉嫌行賄、挪用公款和作偽證，違反《特定經濟犯罪加重處罰法》、《關於在國會陳述和鑒定的法律》。隨後，三星集團在一封電子郵件聲明稱，無法接受特別檢察官對三星領導人李在鎔的指控。

李在鎔被指控涉嫌深度介入三星向總統朴槿惠及其親信崔順實承諾提供430億韓元（約合人民幣2.51億元），以換取政府大力支持三星物產與第一毛織合併。據分析，三星物產與第一毛織合併對李在鎔繼承三星集團經營權至關重要。

雖然截至目前，三星實際提供250多億韓元，但根據韓國相關法律規定，只要做出將提供資金的承諾，賄賂罪名已成立。

李在鎔在調查中承認三星迫於朴槿惠的壓力，不得不向崔順實方面提供資金支持，但三星並未從中獲利。（李楠）