（中央社義大利本尼20日綜合外電報導）義大利連續地震2天前引發雪崩，掩埋中部山區一間飯店，警方今天表示，已發現8人生還，包括2名女孩。



義大利官員今天表示，2天前發生雪崩，掩埋山區一間飯店，搜救人員找到6名生還者。



緊急搜救人員和生還者交談，並呼叫直升機前來，受困者已埋在瓦礫堆中超過40小時。這起事件發生在義大利中部的里戈彼亞諾飯店（Hotel Rigopiano）。



義大利司法部次長奇亞瓦洛利（Federica Chiavaroli）先前在鄰近城鎮本尼（Penne）向記者證實搜救出現重大進展，找到6人生還。搜救行動在本尼進行調度，家屬也在此焦急等候親人的消息。



奇亞瓦洛利告訴記者：「發現6人生還，正在救援中。」



事發當時據信飯店內有超過25人，包括孩童在內。



今天公布的最新估計顯示，這間3層樓4星級飯店當時裡頭可能有多達34人，約20或22名客人、7或8名員工，以及人數不明的訪客。



義大利民防官員表示：「找到這些人給予我們尋獲更多生還者的希望。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060120