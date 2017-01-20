美國總統就職典禮進入倒數計時。候任總統川普將在台灣時間明天凌晨，在華府宣誓就職，成為美國第45任總統。川普目前也已經抵達華盛頓，展開馬拉松式的行程。典禮當天估計會有70萬人到場觀禮，也傳出會有二十多萬反對者，上街示威；即將卸任的總統歐巴馬、歷任總統布希夫婦，與柯林頓夫婦都將出席。維安部分特別加強反恐工作，布署了約2萬8千名人員。



當地時間20號，就是美國第45屆總統的就職大典，各項準備正緊鑼密鼓進行。美國候任總統川普在19號，和家人搭乘軍機，從紐約飛抵華盛頓附近的安德魯空軍基地，隨後由車隊送往華府，準備參加就職典禮前的各項活動。

川普先和多名政要，和交接閣員共進午餐，像是未來的司法部長塞辛斯等人。



==美國候任總統 川普==

我們有一大群聰明人

這樣吧 我們已經吃過苦頭

這可是前所未有的高智商閣員團隊



川普隨後到阿靈頓國家公墓獻花，晚間到林肯紀念堂致詞。晚宴過後，他將住進白宮對街的客房。預計在20號，他會先去附近的教堂作禮拜，並在白宮與歐巴馬夫婦茶敘，再隨車隊前往國會山莊，參加就職典禮。



同樣在19號，候任副總統彭斯也在記者會上，感謝歐巴馬協助和平轉移政權。



==美國候任副總統 彭斯==

首先 我要向現任總統歐巴馬

和副總統拜登 鄭重表達感謝

持續不懈付出努力 協助政權轉移

值得驕傲



20號總統就職典禮估計會有70萬人到場觀禮。同時，也會有60幾個支持和反對川普的團體前來示威。當局布署了2萬8千名維安人員，除了避免民眾衝突，防範孤狼式槍手、卡車衝撞與無人機，均是維安重點。



即將卸任的總統歐巴馬，歷任總統布希夫婦、柯林頓夫婦都將出席就職大典。不過，因為川普對女性與非法移民的爭議言論，越來越多民主黨國會議員，打算以缺席表示抗議。歐巴馬在2009年第一任時的就職典禮，估計到場人數有180萬人；第二次約有80萬人。



記者 邱偉淳 報導