義大利中部在台灣時間18號連續發生4起芮氏規模5以上的地震，一家4星級溫泉飯店有大約35人慘遭雪崩活埋。另外在伊朗當地時間19號的一場大火，也造成樓房崩塌，至少30名消防隊員不幸殉職，另外還有75人受傷。



位於義大利中部，法林多拉鎮的"里戈皮亞諾"四星溫泉飯店，在18號的地震後遭雪崩掩埋，由於交通受阻，重型機具沒有辦法及時到達，救難人員利用雪橇好不容易抵達現場，發現飯店已經完全崩塌， 他們只找到幾具屍體，判斷現場已經沒有生命跡象。



==義國消防單位發言人 卡爾 VS 記者==

媒體報導有35人被活埋

但我們無法確認 我們正在努力搶救

(現在救出多少人)

我們今天(1/19)早上 發現兩具屍體

(有多少人存活)

有兩個人活著 當時他們在飯店外

但遭雪崩掩埋的飯店內

沒發現生還者



另外伊朗首都德黑蘭一棟17層高的地標建築物"柏拉斯科大樓"，在當地時間19號早上起火燃燒，消防人員和一批軍人立刻趕往現場救火，一方面疏散大樓內的民眾，一方面在尋找生還者，不料救火行動持續好幾個小時後大樓突然倒塌，造成數十名打火弟兄殉職，另外還有數十人受傷。



==伊朗消防隊員 古達齊==

我們在搜救時 聽到後面有倒塌聲

大家紛紛衝到窗戶邊 想跳下去

當我到窗戶邊時

同僚用液壓升降梯救了我

可是其他人被困在瓦礫堆中

他們都是我的兄弟

可是困在裡面沒出來



這棟大樓內有許多成衣店，冬天時民眾常會用煤油爐取暖，火災發生的原因，還需要進一步調查。



記者 歐陽梅芬 報導