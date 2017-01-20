















網球世界球王墨瑞，在澳洲網球公開賽，一度扭傷腳踝；還好沒啥礙，還晉級。至於美國職棒大聯盟，公布2017年名人堂票選結果，有3人入選。==名人堂主持人==I-Rod是史上第2位生涯首次取得資格就入選名人堂的捕手2017大聯盟名人堂票選結果出爐，鐵捕I-Rod以76%的得票率，剛好跨過75%的入選門檻，成為繼紅人隊傳奇捕手班奇(Johnny Bench)之後，第2位首次取得資格就入選的捕手。今年入選的還有雷恩斯(Tim Raines)，他生涯跑出808次盜壘，趕在最後一次票選資格成功達陣；另外生涯449轟的太空人強打巴格威爾(Jeff Bagwell)，第7次票選總算以86％的得票率過關。鏡頭轉到網球場，當今世界球王墨瑞(A.Murray)，在澳網第二輪摔了這一下，讓人嚇出一身冷汗；看他抱著腳踝表情相當痛苦，原來是這記正手拍，腳步沒踩穩，右腳踝扭了一下。不過Murray沒有請求防護員進場，繼續完成這場比賽；最後他以直落三盤，淘汰前一輪擊敗盧彥勳的19歲俄羅斯小將盧柏列弗(Andrey Rublev)，強勢晉級第3輪。在國際奧會主席巴哈的陪同下，中國國家主席習近平，18號來到位在瑞士洛桑的國際奧林匹克博物館；習近平除了參訪博物館內的展覽，同時強調籌辦北京冬季奧運會，是中國未來幾年的重要工作。記者 鄭惟仁 報導