變形金剛作為一款世界級IP，有著無數的熱衷粉絲，前不久(1月12日)《變形金剛》端游開啟了內測。近日又有一個好消息，項目組表示不僅會對角色、場景及劇情進行最大程度地還原，而且之後全新的遊戲模式與合體的巨型金剛也有望跟大家見面。

據了解，遊戲之後推出新英雄都會依據電影版本或動畫版本，並且配合推出相應的皮膚。在遊戲配音、動作、戰鬥方式以及地圖設計上都會盡量遵循原著，讓變形金剛的老粉絲身臨其境，讓不了解變形金剛的玩家了解這個世界。

項目組還爆料，遊戲除了主要的「推車」和「占點」玩法外，目前還有兩個新的模式雜研發中，不排除巨大的合體金剛會在這些模式中出現，而PVP對抗為主的《變形金剛》端游也會嘗試著加入更多的經典劇情。

《變形金剛》希望通過射擊+近戰+變形+技能這樣的戰鬥方式讓玩家感受到遊戲多樣的對抗性，也希望玩家通過遊戲去更多地了解變形金剛中的人物和故事，未來可能以推出手游、發佈周邊等方式進一步開發IP。