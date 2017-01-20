螺旋貓最新COS 展現《靈魂武器》帥氣與軟萌兩大職業北京新浪網 (2017-01-20 21:42)
《靈魂武器》是由韓國遊戲開發公司Lion Games開發的一款動漫風格的動作網游，是一款以能力者為題材的3D動作MMORPG。近日，螺旋貓成員的Doremi和Tasha為我們演繹了《靈魂武器》的兩大職業，一起來看看。
用吉他當武器的史黛拉·尤尼貝爾：
擁有神劍的哈露·艾斯提亞：
（來源：178）
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
台北電玩展萬代展台第一天 小姐姐帶你逛展會【北京新浪網】
《環太平洋2》新照：前作女主回歸 景甜角色公佈【北京新浪網】
iPhone 8全新款式曝光：5.2寸OLED屏【北京新浪網】
陰陽師怎樣正確的食用藍色大吉達摩【北京新浪網】
三星這些手機能升級安卓7.0，新老用戶都得看看【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》