《靈魂武器》是由韓國遊戲開發公司Lion Games開發的一款動漫風格的動作網游，是一款以能力者為題材的3D動作MMORPG。近日，螺旋貓成員的Doremi和Tasha為我們演繹了《靈魂武器》的兩大職業，一起來看看。

用吉他當武器的史黛拉·尤尼貝爾：

擁有神劍的哈露·艾斯提亞：

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