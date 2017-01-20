今日，《英雄聯盟》迎來了2017年春節活動。這次活動將有5000萬份永久皮膚免費領，春節期間，參與《英雄聯盟》的各項春節活動均有機會獲得活動積分，累計積分可以升技新春福袋，並在2月3日開啟福袋領取永久皮膚獎勵。除此之外，1月20日-1月22日期間遊戲還有三倍金幣與經驗獎勵。

新春活動將從今天18點開啟，一直持續到2月16日（也就是正月二十）23:59。福袋開啟時間為2月3日14:00-2月23日23:59，掌上英雄聯盟還可以提前4小時開啟福袋。

FAQ常見問題解答

Q:「新春福袋」跟「幸運福袋」有什麼區別？

A:「新春福袋」中包含1款永久皮膚，「幸運福袋」中包含積分、優惠券、稀有皮膚等獎勵。

Q:「新春福袋」規則看起來很複雜，是否可以一句話告訴我該怎麼做？

A:在你時間充裕時，組上你的好友，征戰召喚師峽谷，贏得對局獲得積分。在你無法登陸遊戲時，打開掌上英雄聯盟，參與活動獲取積分。隨著積分的增長，福袋獎勵會不斷的升級，最後打開福袋，將從獎池中抽取一款永久皮膚獎勵。

Q:我同一QQ有兩個帳號，是否可以在領獎時都領取「新春福袋」？

A:不可以的哦，雖然每個大區的積分獨立計算，但是同一個QQ號只能打開一次福袋，抽取1款永久皮膚獎勵。

Q:「新春福袋」獎勵看起來很吸引，不會給我7天體驗的皮膚吧？

A:這次獎勵是永！久！皮！膚！但是，需要你在這個月不斷的努力收集積分，才可以升級你的福袋，拿到更好獎勵。

Q:「幸運福袋」如何參與？

A:每天的0:00-19:00是幸運福袋的參與時間，20:00開放領取獎勵，已參與的玩家可以來領取獎勵，必須到頁面來點擊參與與領取你的獎勵哦。

Q:我參與了「幸運福袋」，但錯過了領獎時間怎麼辦？

A:未領取的獎勵可在「參與」按鈕旁的「查看領獎記錄與未領獎勵」中補領。

Q:積分任務中，只有活動期間新打出的英雄成就5級才算嗎？

A:是的，所以現在開始，可以準備一些4級成就英雄，在活動期間衝擊5級成就。

Q:積分任務中，必須要從英雄成就1級打到5級才算嗎？

A:不需要，無論從幾級開始打，只要在活動期間新增的5級成就，都會被計算。所以，快數數你有幾個4級成就的英雄吧。