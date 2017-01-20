在2017台北國際電玩展上，韓國 Peral Abyss宣布，《黑色沙漠》台服將於1月25日正式公測。屆時將會同步開放新地區「梅迪亞」，而新職業女武神則會在2月8日推出。

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據Peral Abyss總社執行長Jung KyoungIn表示，為了滿足港澳台玩家的需求，他們計劃加入華人玩家喜愛的內容，例如熊貓、天燈等。據悉，在2月8日加入的新職業女武神是一位手持刀劍與盾牌活躍於前線、擁有超群攻擊力的職業。天生賦予神聖力量成為戰場上強有力的支柱，除了可以回復戰友生命外，還能治愈戰鬥的異常狀態。

《黑色沙漠》台服採用買斷制收費方式。目前官方共推出三款禮包，分別是售價2499新台幣（約人民幣540元）的「勇者無懼包」，售價999新台幣（約人民幣215元）的「勇者探索包」以及公測推出的勇者甦醒包售價299新台幣（約65元人民幣）。前兩款除了可獲大量虛擬物品外，還可以提前進入遊戲體驗。最後一款禮包則需要在25日正式公測時才可進入遊戲。

（來源：17173）